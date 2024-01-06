سبب عدم مشاركة لُجين عمران في الموسم الجديد من “دبي بلينج”

شاركت الإعلامية السعودية لجين عمران، جمهورها ومتابعيها، قرارها النهائي حول المشاركة في الموسم الثالث من البرنامج الواقعي Dubai Bling، وخلال إحدى المقابلات التلفزيونية لقناة الفجيرة، أعلنت أنها لن تشارك في هذا الموسم، كما أعادت نشر قرارها عبر خاصية القصص المصورة “ستوري” الملحقة بحسابها “انستغرام”.

أعلنت الإعلامية السعودية لجين عمران عن اكتفائها بالموسمين الماضيين فقط من البرنامج الواقعي “دبي بلينج” Dubai Bling، الذي تم عرضه على منصة نتفليكس، وأنها استمتعت بالمشاركة في هذه التجربة المميزة، ولكنها تفضل الآن العودة إلى الواقع وعيش حياة هانئة مع أسرتها، وأنها ستنال بذلك استراحة من عرض حياتها الواقعية على السوشيال ميديا، على الرغم من أنها كانت لا تخفي شيئاً عن جمهورها على مدار تصوير البرنامج، وكانت تتعامل على طبيعتها تماماً.

“دبي بلينج” هو تجربة جديدة ومختلفة خاضتها لجين عمران، رصد بشكل حصري عالم الترفيه وحياة البذخ والرفاهية التي يعيشها عدد من المشاهير داخل مدينة دبي، وكانت لجين تفكر منذ فترة في المشاركة في الأعمال التلفزيونية ذات الطابع الواقعي، وجاء عرض نتفليكس ليتيح لها خوض أولى تجاربها على هذا الصعيد من خلال منصة عالمية رائدة.

وقد عبرت لجين في تصريح سابق لها عن سعادتها بهذه التجربة الجديدة، مشيرة إلى أنها كانت تتطلع للمشاركة في مثل هذه الأعمال التلفزيونية ذات الطابع الواقعي، كما أكدت أن هذه التجربة زادت من اهتمامها بمجال التمثيل، وأنها مستعدة للمشاركة في أعمال درامية مستقبلية تجد فيها الدور المناسب وتقتنع به.

نواعم