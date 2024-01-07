إدارة الإعلام بإتحاد الكرة تنعي الإعلامي محمد الخاتم

بمزيد من الحزن والأسى وبعد التسليم بقضاء الله وقدره تنعي إدارة الإعلام بالإتحاد السوداني لكرة القدم الزميل الإعلامي المغفور له بإذن الله تعالي

الأستاذ/ محمد الخاتم عوض الله

ناشر ومالك صحيفة سوكرالذي إختاره المولى عز وجل لجواره بالعاصمة المصرية القاهرة اليوم الاحد 7 يناير 2023م بعد معاناة مع مضاعفات مرض السكري تحملها بصبر وجلد سائلين الله تعالي ان تكون كفارة له.

وعرف الزميل الفقيد محمد الخاتم بحسن الخلق وطيب المعشر وحلو اللسان متعاونا مع الجميع ومحبوبا للكافة ومشاركا الزملاء في كافة مناسباتهم.

وقد تخصص الزميل الراحل محمد الخاتم رحمة الله في الرياضة العالمية وعمل فيها عبر إصدارته الشهيرة (سوكر) وقام بتغطية عدد من مونديالات كأس العالم كان آخرها مونديال قطر 2022م ويعتبر من المتميزين في تغطية الرياضة العالمية ومتابعة أحداثها وتغطية فعالياتها الكبيرة سائلين المولي سبحانه وتعالى أن يتقبله بقبوله الحسن وأن يغفر له وأن ينقه من الذنوب والخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس وأن يغسله بالماء والبرد والثلج وان يجعل قبره روضة من رياض الجنة.

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