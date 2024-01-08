إسعاد يونس: سيناريو «عصابة عظيمة» استفزني لأني والمؤلفة «مجانين»

كشفت الفنانة إسعاد يونس كواليس فيلم «عصابة عظيمة»، الذي عُرض في السينمات وحضره عدد كبير من الجمهور.

وقالت إسعاد في المؤتمر الصحفي الخاص بالعمل، الذي أُقيم في إحدى السينمات التي أُقيم فيها العرض الخاص للفيلم، إن كل أبطال العمل بذلوا مجهودًا كبيرًا.

وتابعت: «التجربة بالنسبة لي كانت استفزازا شديدا من هاجر الإبياري، لأنها ست زيّي ومجنونة زيّي، لأنها قدمت لي فكرة جديدة ومختلفة».

وتابعت إسعاد في تصريحاتها: «الفيلم كان مختلفا، وإبراهيم السمان جميل، وفرح الزاهد شاطرة وأحمد سعد كان بيغنيلها كلام غريب في الفيلم، بس عموما أنا بحبهم أوى».

وكان العرض الخاص لفيلم «عصابة عظيمة» احتوى على العديد من اللقطات الكوميدية، بين وصول الأبطال مبكرًا والتقاط الجميع صورًا مع الفنانين.

ومن ضمن اللقطات الكوميدية التي حدثت في العرض الخاص، فعلها عنبة عندما أحضر في يده «دولارات» مُزيفة وألقاها على الجمهور في مشهد كوميدي نال إعجابهم.

بدأ منذ قليل العرض الخاص للفيلم الجديد عصابة عظيمة، بطولة الفنانة إسعاد يونس، حيث يقام العرض الخاص للفيلم بأحد المجمعات السينمائية الكبرى في مدينتي، بعد أيام من عرض الفيلم في السعودية.

وشهد العرض الخاص لفيلم عصابة عظيمة حرص عدد من أبطال العمل على حضور العرض، أبرزهم الفنانة إسعاد يونس بطلة العمل والفنانة فرح الزاهد والفنان عنبة.

أبطال فيلم «عصابة عظيمة»

فيلم عصابة عظيمة بطولة الفنانة إسعاد يونس، رنا رئيس، محمد محمود، مطرب المهرجانات عنبة، فرح الزاهد، وهو من تأليف هاجر الإبيارى، وإخراج وائل إحسان.

المصري اليوم