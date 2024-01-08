رواية جديدة.. إنكار الاتفاق بين مبابي وريال مدريد

تتسابق وسائل الإعلام الفرنسية، على متابعة مصير كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، بشأن وجهته القادمة في صيف 2024.

وأثارت شبكة “فوت ميركاتو” ضجة بالغة بإعلانها أن مبابي اتفق مع مسئولي ريال مدريد، على الانتقال إلى صفوفه في الصيف المقبل.

لكن وسائل الإعلام الإسبانية زعمت أن فايزة العماري والدة اللاعب ووكيلة أعماله، بأنها وراء تسريب هذه الشائعة.

كما نقلت شبكة RMC سبورت على لسان مسئولي سان جيرمان، بأنهم لا يعلمون شيئا عن أي اتفاق بين مبابي والملكي.

وأكدت شبكة راديو مونت كارلو نقلا على لسان المقربين من مبابي “ننكر تماما وجود أي اتفاق، ولا مناقشات بشأن هذا الأمر”.

وأضاف المصدر “لا مجال لأي ضغوط أو مؤثرات، تحدد توقيت المفاوضات أو حسم قرار كيليان”.

وينتهي تعاقد كيليان مبابي (25 عاما) مع النادي الباريسي في 30 يونيو/حزيران 2024، وصرح منذ أيام بأنه لم يحسم قراره النهائي بعد.

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