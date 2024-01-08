بعد رفع الفيتو الألماني عن بيعها للسعودية.. ما خصائص مقاتلة “يوروفايتر تايفون”؟ صورة

ألقى القرار الألماني برفع الحظر عن بيع طائرات “يوروفايتر تايفون” الحربية للسعودية، الضوء على هذه المقاتلة ذات الأدوار العديدة، والتي يتم صناعتها من قبل 4 دول أوروبية.

وأعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، الأحد، أن بلادها باتت مستعدة للسماح بمبيعات جديدة لمقاتلات يوروفايتر للسعودية، في حين كان الفيتو الألماني يعوق عقدا أبرِم في هذا الإطار قبل سنوات عدة.

وشددت بيربوك خلال زيارتها إسرائيل على دور الرياض البناء في الأزمة الأمنية التي تشهدها المنطقة منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن المستشار أولاف شولتس، لن يقف في طريق تسليم المزيد من طائرات يوروفايتر إلى السعودية، فيما نقلت “رويترز” عن متحدث باسم الخارجية الألمانية بشأن المقاتلات الأوروبية قوله: “الأمر لا يتعلق بخطوات ملموسة للتسليم والموافقة”.

وكانت ألمانيا قد جمدت مبيعات الأسلحة للرياض منذ مقتل الصحفي، جمال خاشقجي، أواخر عام 2018 في عملية أنحت الاستخبارات الأميركية خصوصا باللائمة فيها على ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ما عرقل بالتالي طلبية كبيرة لشراء 48 طائرة يوروفايتر تايفون تم توقيعها في لندن خلال زيارة للأمير السعودي قبل سنوات عدة.

فما هي هذه المقاتلة وما هي أبرز خصائصها ومن يصنعها؟

تقود المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا برنامج “يوروفايتر” الذي يجمع شركات مُصنّعة هي “بي إيه إي سيستمز” و”إيرباص” و”ليوناردو”.

وتعتبر طائرة يوروفايتر تايفون من أكثر الطائرات القتالية الحديثة متعددة الأدوار تقدما وتطورا في العالم، وفقا لموقع “بي إيه إي سيستمز”، وموقع “يوروفايتر”.

أبرز خصائصها

وتبلغ السرعة القصوى لها 2 ماخ، وأقصى ارتفاع يمكن أن تصل إليه هو 55,000 قدم، ويبلغ طولها نحو 16 مترا، وفقا لـ”يوروفايتر”.

وتتميز هذه الطائرة بالقوة وسرعة الحركة والمرونة العالية، بالإضافة إلى القيام بهجمات جو-جو وهجمات جو- أرض في نفس الوقت، وفقا لـ”بي إيه إي سيستمز”.

وتعطي طائرة تايفون القوات الجوية التي تستخدمها القدرة على القيام بمجموعة متنوعة من العمليات الجوية، بداية من عمليات السيطرة الجوية وحفظ الأمن، وصولا إلى المشاركة في النزاعات الحربية الشديدة، وكل ذلك بفضل مرونتها وقدرتها الاستثنائية على التكيف مع مختلف الظروف.

وتتمتع بقدرات قتالية عالية وتوفر قدرة عالية للطيار على النجاة من المخاطر، ومزودة بأجهزة استشعار متطورة.

وتايفون هي طائرة مرنة في جوهرها، ومصممة لتكون قابلة للتطوير والترقية باستمرار.

تحسينات على مراحل

في عام 2015 جرى تنفيذ المرحلة الأولى من التحسينات لتتحول بذلك طائرة تايفون إلى منظومة قتالية متطورة ومتعددة الأدوار بفضل قدرتها على القيام بمهام جو – جو بما في ذلك إطلاق صواريخ “أسرام” قصيرة المدى وصواريخ “أمرام” متوسطة المدى، إلى جانب كونها تتضمن منظومة قنابل “بيفواي 5” الموجهة للقيام بعمليات جو – جو بدقة فائقة.

وتجري حاليا اختبارات الطيران الخاصة بالتحسينات، حيث يتوقع أن تضيف المرحلة الثانية مجموعة جديدة من القدرات إلى الطائرة التي تمكنها من القيام بعمليات بعيدة المدى، مثل القيام بهجمات في العمق، وتتيح للطائرة استهداف أهداف عالية القيمة عن طريق دمج صاروخ “ستورم شادو” جو – أرض بالطائرة.

ومن التحسينات أيضا إضافة القدرة على الوصول إلى ما وراء النطاق البصري عن طريق استخدام صاروخ “ميتيور” من فئة الصواريخ التي تعمل خارج مدى الرؤية البصرية، مما يجعل يوروفايتر قادرة على استهداف مجموعة متنوعة من الأهداف مثل المقاتلات الحربية السريعة والطائرات المسيرة وصواريخ كروز.

وفي المرحلة الثالثة من التحسينات ستجري إضافة قدرات القيام بهجمات جو-أرض عالية الدقة وذات أضرار جانبية قليلة، عن طريق دمج صاروخ “برايمستون” جو – أرض، مما يعطي التايفون دقة فائقة ويقلل الأضرار الجانبية عند استهداف الأهداف المدرعة سريعة الحركة.

القدرات المستقبلية

ويتم تطوير قدرات طائرات التايفون باستمرار، ويشمل ذلك إضافة أسلحة مثل “سبير” و”مارتي إي آر” وأجهزة للاستشعار وإدارة المعلومات من تلبية المتطلبات التشغيلية المستقبلية والحفاظ على الجهوزية للتصدي للأخطار المستقبلية.

رادار “إي سكان”

تعتمد السيطرة على مسارح العمليات على مدى اتساع نطاق الرادار والرؤية والأداء.

ينتمي رادار “كابتور إي” الخاص بطائرة التايفون إلى فئة رادارات المسح الإلكتروني النشط (AESA) ويمر حاليا بمرحلة اختبارات الطيران التطويرية على متن الطائرة.

وتتيح مقدمة طائرة التايفون بمساحتها الواسعة تركيب أكثر من 1,000 وحدة إرسال واستقبال، مما يزيد الحد الأقصى لنطاق الكشف وقوته.

ويوجد أيضا جهاز مبتكر لإعادة ضبط موضع الرادار مما يوفر مجالا راداريا واسعا للغاية وبالتالي يعطي الطائرة ميزة تكتيكية كبيرة ومرونة فائقة. إضافة لذلك يوفر هذا النظام أداء متعدد الوظائف والقدرات، وبيانات إلكترونية.

كما سيأتي رادار “كابتور إي” بمزايا إضافية متنوعة مقارنة برادار “أم سكان”، بما في ذلك زيادة نطاق الكشف والتعقب وتقليل وقت الاستجابة في عمليات التعقب وقدرات جو-أرض متطورة وتعزيز تدابير الحماية الإلكترونية.

خوذة “سترايكر 2”

تنافس في أهميتها التحسينات الأخرى في منظومة أسلحة طائرة التايفون، لتكون بذلك في صدارة الابتكارات بمجال هندسة الطيران.

خوذة “سترايكر 2” هي أداة رقمية بالكامل تحتوي على كاميرا للرؤية الليلية، توفر للطيارين تكنولوجيا متطورة لتعقب الأهداف بدقة.

وتتميز هذه الخوذة بخاصية التوصيل والتشغيل، بمعنى أنه يمكن استخدامها في أي طائرة من طراز تايفون من دون الحاجة لتغيير أجهزة الطائرة.

كما تعتبر خاصية الرؤية الليلية المدمجة بالخوذة والتي تلغي الحاجة لاستخدام نظارات منفصلة للرؤية الليلية خطوة كبيرة إلى الأمام نحو تعزيز راحة الطيار وتوفير حل مثالي للانتقال من الرؤية النهارية إلى الرؤية الليلية بسلاسة.

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