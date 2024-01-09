تركي آل شيخ: جورج قرداحي بيقول في العلن كلام غير اللى بيرسله لي واتس آب

اعتذر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية للشعب السعودي عن استضافته الإعلامي اللبناني جورج قرداحي في إحدى فعاليات موسم الرياض، وهي المرة الوحيدة التي زار فيها المملكة العربية السعودية لأسباب تعود إلى مواقفه السياسية مع سوريا.وأضاف خلال لقائه مع عمار تقي في بودكاست عمار “جزء من شهرة جورج قرداحي عمله في mbc وبعد تعيينه وزيرا للإعلام في لبنان أساء للمملكة.. في العلن يقول كلام وفي الواتس آب يقول كلام غير، قبل ما أبلكه.. أي شخص في هذا النفس في التفكير ما يحصل ذرة من احترامي”.وتابع: “ولذلك أنا أعتذر للسعوديين عن دعوتي له لتقديم حفل في موسم الرياض”.

رد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية على الانتقادات التي توجه من البعض في مصر، لما يتم من تكريم للفنانين المصريين في الفعاليات التي تقام في العاصمة السعودية الرياض.

وقال آل الشيخ في لقاء مع بودكاست عمار: أستغرب نظرة بعض الإخوة المصريين في الرياض لهذا الأمر إذا كان يعني تقديرنا للفن المصري.. أنا أحب مصر وإخواننا المصريين وهم لهم باع كبير في الفن.

وردًا على سؤال عمار تقي حول وجود حساسية في هذا الأمر رد آل شيخ: “من يغذي هذه الحساسية لا أدرى.. بنشوف تصريحات على أعلى المستويات أننا أشقاء.. ولكن من حين لآخر تسمع بعض الأصوات الشاذة”.

القاهرة24