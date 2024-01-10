كلوب يودع “بيكنباو”: “العالم سيكون مختلفا حقا دونه”

أثنى الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، يوم الثلاثاء، على أسطورة الكرة الألمانية الراحل فرانز بيكنباورر، قائلا إنه استمد الإلهام خلال مسيرته من بيكنباور الذي قاد بلاده للتتويج بلقب كأس العالم لاعبا ومدربا.

وكانت عائلة بيكنباور قد أعلنت، الاثنين، أن فرانز، الذي قاد منتخب بلاده للتتويج بلقب كأس العالم 1974 كلاعب ثم قاده كمدرب لإحراز لقب نسخة 1990، فارق الحياة يوم الأحد عن عمر “78 عاما”.

وقال كلوب في تصريحات لموقع نادي ليفربول: “لا أود أن يبدو كلامي مكررا، ولكن العالم سيكون مختلفا حقا دونه، على الأقل بالنسبة لي. تشرفت بمعرفته بشكل أكبر على هامش كأس العالم 2006، ومن قبلها في 2005 على هامش كأس القارات”.

وأضاف كلوب: “طريقته، بطيبة القلب والمودة والضحك والجدية في اللحظات المناسبة، كانت ملهمة حقا. لم يتظاهر على الإطلاق بأنه أفضل مما كان عليه، كان يعرف دائما أنه بحاجة إلى المساعدة، خاصة كمسؤول”.

بوابة الأهرام