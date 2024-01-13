قطر تفوز على لبنان في افتتاح آسيا والمعز علي يهدد عرش دائي التاريخي

فاز المنتخب القطري على نظيره اللبناني 3-0، في المباراة التي أقيمت بينهما الجمعة، في افتتاحية النسخة الجديدة من كأس آسيا التي تستضيفها الدوحة حتى 10 فبراير/شباط المقبل.وأحرز أهداف المنتخب القطري أكرم عفيف (هدفان) في الدقيقتين 45 و96، والمعز علي (56).

وحصد المنتخب القطري بهذا الفوز أول 3 نقاط تصدر بها قمة المجموعة الأولى، ليبدأ رحلة الدفاع عن لقب آسيا الذي حصده في الإمارات عام 2019، بينما بقي رصيد المنتخب اللبناني دون نقاط.

وعادل المعز علي، مهاجم المنتخب القطري، رقمًا تاريخيًا في كأس أمم آسيا، ليقترب من عرش الإيراني علي دائي.وسجل المعز هدفًا في فوز المنتخب العنابي على شقيقه اللبناني (3-0) على استاد لوسيل، مساء اليوم الجمعة، في افتتاح نسخة 2023 من كأس آسيا.ورفع مهاجم المنتخب القطري رصيده من الأهداف في كأس آسيا إلى الرقم 10، بعدما توج بلقب هدّاف النسخة الماضية بـ9 أهداف.وأشارت شبكة “أوبتا”، المتخصصة في الإحصائيات، إلى أن المعز علي عادل رقم الكوري الجنوبي لي دونج جووك كثاني أفضل هدّاف في تاريخ كأس آسيا.

وفك المهاجم القطري الشراكة مع الثنائي الإماراتي علي مبخوت والياباني ناوهيرو تاكاهارا، كما بات على بُعد 4 أهداف من حصيلة دائي، الهدّاف التاريخي للبطولة القارية.

وأمام المعز علي فرصة ذهبية لمعادلة أو كسر رقم دائي التاريخي خلال النسخة الجارية، التي تقام على الأراضي القطرية.

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