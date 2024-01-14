طفل يفاجئ أصالة نصري على المسرح في حفل أبوظبي .. شاهد الصور

أحيت الفنانة أصالة نصري، حفلا غنائيا ساهرا أمس السبت 13 يناير، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد.
وتفاجأت أصالة نصري، خلال حفلها بطفل يصعد إلى المسرح فقامت بمصافحته واحتضانه وتقبيله، وسط تفاعل الحضور مع الموقف.
بدأت فعاليات مهرجان الشيخ زايد في أبوظبي بدولة الإمارات، يوم 17 نوفمبر 2023، وتستمر حتى 9 مارس 2024، بمشاركة العديد من نجوم الغناء العربي.
في شهر ديسمبر الماضي، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية الفنانة أصالة نصري الجديدة التي تحمل اسم جنة الحب، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وتزامنا مع موسم أعياد الكريسماس.
أغنية جنة الحب لـ أصالة نصري، من كلمات د. ذياب بن غانم المزروعي، ألحان فايز السعيد.
صدى البلد
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