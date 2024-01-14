بيومي فؤاد يتصدر أفيش «الإسكندراني» في السعودية.. ويغيب عن العرض الخاص بمصر

تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي أفيش فيلم “الإسكندراني” بعد العرض الخاص للفيلم في المملكة العربية السعودية، يظهر فيه الفنان بيومي فؤاد، متصدراً نجوم العمل، وأبطاله الرئيسيين أحمد العوضي وزينة؛ مفسرين هذا الأمر بشعبية “بيومي” في المملكة.

وبدأ عرض فيلم الإسكندراني للمخرج خالد يوسف، وتأليف أسامة أنور عكاشة في مصر في 4 يناير الجاري، فيما بدأ عرضه ببلاد الحرمين الشريفين أمس الجمعة، بحضور صناع الفيلم “خالد يوسف وأحمد العوضي وزينة ومحمود حافظ”، وبيومي فؤاد الذي غاب عن العرض الخاص للفيلم في مدينة القاهرة.

وتدور أحداث الفيلم حول بكر الإسكندراني، شاب يحب المصارعة ويكره العمل في وكالة السمك مع والده الحج علي، الذي يلعب دوره بيومي فؤاد، ويريد صناعة شخصية خاصة به، مما يتسبب في كثير من الخلافات بينهما.

ويبدأ الصراع عندما يتعدى الأب على الابن بالضرب فيقرر الأخير الهجرة والعودة بعد أن يصبح ثرياً للانتقام من ابن عمه يونس، والسيطرة على محلات وتجارة والده.

ويعود غياب بيومي فؤاد، عن حضور العرض الخاص للفيلم في القاهرة، ضمن حالة الغياب العامة له، رغم وجوده في أغلب الأفلام السينمائية التي تعرض حالياً، إلا أنه أغلق جميع حساباته الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، ولم يظهر في أي من الاحتفالات السينمائية مؤخراً على خلفية هجومه على الفنان محمد سلام، على خشبة المسرح في المملكة العربية السعودية، لاعتذار “سلام” عن المشاركة في مسرحية زواج اصطناعي، حيث قال له إن “الفنان له الحق في أن يعتذر عن العمل، لكن ليس له الحق في أن يقلل من شأن العمل أو زملائه”.

وتسببت تصريحات بيومي فؤاد في حالة واسعة من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان سبب اعتذار سلام هو تزامن عرض المسرحية مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي راح ضحيته حتى الآن أكثر من 23 ألف مصاب، و7 آلاف شهيد.

ومن نتائج أزمة تصريحات بيومي فؤاد، فشل فيلمه كارت شحن، مع الممثل محمد ثروت، في المنافسة على أي مركز في السينما المصرية، وتم رفعه من السينمات بعد أن حقق 7 آلاف جنيه فقط إيرادات.

كما لم يحقق فيلم “أنا وابن خالتي”، بطولة بيومي فؤاد، وسيد رجب، سوى 259 ألف جنيه فقط، في ثالث أيام عرضه، وحجز لنفسه الترتيب السادس في شباك تذاكر أفلام رأس السنة، ليصل إجمالي إيراداته ساعة إلى 694 ألف جنيه.

ورغم صعوبة تحقيق أفلام بيومي فؤاد لإيرادات جيدة في السينمات المصرية، إلا أنه أحرز انتشارا واسعا على خشبة المسرح السعودي، حيث يتواجد حاليا في المملكة العربية السعودية، لتقديم مسرحية “الصندوق الأحمر”، من بطولة ليلى علوي ورنا رئيس وطارق الإبياري، وميمي جمال.

كما قدم قبلها مسرحية “زواج اصطناعي” من بطولة مي عز الدين ومحمد أنور وسليمان عيد ودنيا سامي، ومسرحية “إزاي تخنق جارك” مع هبة مجدي وأوس أوس، ومسرحية “تطبق الشروط والأحكام”، مع أكرم حسني وأسيل عمران، وغيرها الكثير من المسرحيات، وجميهم عرضوا ضمن فعاليات موسم الرياض.

الشروق نيوز