اليابان تهزم فيتنام والإمارات تفوز على هونج كونج في آسيا

فاز منتخب الإمارات على منتخب هونج كونج (3-1)، في ستاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، مساء الأحد، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بكأس أمم آسيا.

ولم يقدم المنتخبين الأداء المتوقع في النصف ساعة الأولى وانحصر الأداء في وسط الملعب، وغابت أي خطورة على حارسي المرمى.

واستهل المنتخب الياباني، مشواره في بطولة كأس آسيا 2023، بالفوز 4-2 على فيتنام، اليوم الأحد.وتقدم المنتخب الياباني بهدف أحرزه تاكومي مينامينو في الدقيقة 11، وتعادل منتخب فيتنام في الدقيقة 16 عن طريق نجوين دينه باك.

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