اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

اليابان تهزم فيتنام والإمارات تفوز على هونج كونج في آسيا

0 نشر
Asma Osman 0 تبليغ

فاز منتخب الإمارات على منتخب هونج كونج (3-1)، في ستاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، مساء الأحد، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بكأس أمم آسيا.

ولم يقدم المنتخبين الأداء المتوقع في النصف ساعة الأولى وانحصر الأداء في وسط الملعب، وغابت أي خطورة على حارسي المرمى.

واستهل المنتخب الياباني، مشواره في بطولة كأس آسيا 2023، بالفوز 4-2 على فيتنام، اليوم الأحد.وتقدم المنتخب الياباني بهدف أحرزه تاكومي مينامينو في الدقيقة 11، وتعادل منتخب فيتنام في الدقيقة 16 عن طريق نجوين دينه باك.

كووورة

كانت هذه تفاصيل خبر اليابان تهزم فيتنام والإمارات تفوز على هونج كونج في آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا