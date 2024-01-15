«الداخلية» توضح حقيقة فيديو التحرش بسائح كوري في منطقة مقابر أثرية

الداخلية المصرية

كشفت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل وحقيقة فيديو تعرض سائح كوري لواقعة تحرش بمنطقة مقابر أثرية.

وقالت الداخلية في بيان صباح اليوم الإثنين: «أكد مصدر أمنى أن مقطع الفيديو الذي تم تداوله على من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تعرض سائح كورى الجنسية لمحاولة تحرش من قِبل أحد الأشخاص بمنطقة مقابر أثرية (قديم)، وسبق تداوله عام 2022».

وأضافت: «أنه خلال شهر إبريل عام 2022، تقدم الكورى المذكور ببلاغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، تضرر خلاله من أحد الأشخاص لمحاولته التحرش به بمنطقة مدافن قايتباى».

وأوضحت: «تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة في حينه «مزدوج الجنسية»، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وصدر ضده حكم بالسجن المشدد 5 سنوات وأنه متواجد حاليًا بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل تنفيذًا للحكم».

وتابعت: «يأتى ذلك ضمن مخططات جماعة الإخوان الإرهابية لمحاولة إثارة البلبلة من خلال تزييف الحقائق بإعادة نشر فيديوهات قديمة مجتزأة لترويج الأكاذيب المضللة للنيل من حالة الأمن والاستقرار وهو ما يعيه الشعب المصرى».

المصري اليوم