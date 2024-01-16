خطف منتخب السعودية الفوز على منافسه عمان بنتيجة (2-1) ضمن الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لبطولة كأس آسيا 2023 والمقامة في دولة قطر.
سجل صلاح اليحيائي هدف التقدم للأحمر في الدقيقة 14 من ركلة جزاء، وتعادل الأخضر بأقدام عبد الرحمن غريب في الدقيقة 78 بعد مراوغة مميزة، وأضاف علي البليهي الثاني في الدقيقة 96.
ويحتل منتخب تايلاند صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، مناصفة مع السعودية، ويتذيل منتخب قيرغيزستان الترتيب بدون نقاط بفارق الأهداف عن عمان.
كووورة
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تهزم عمان في مباراة مثيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.