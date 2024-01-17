قرار قضائى عاجل لخروج سما المصرى من السجن.. 19 فبراير

قررت محكمة القضاء الإداري نظر الدعوى التى أقامها أشرف ناجي المحامي لإخلاء سبيل سما المصري بعد تنفيذ الاحكام الصادرة فى حقها، بجلسة ١٩ فبراير المقبل.
وذكر المحامي أن سما المصري نفذت 3 أحكام قضائية اهمها التعدي على قيم أسرية ومجتمعية، والحكم بالحبس سنتين في القضية رقم 214 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة والمقيدة برقم 410 لسنة 2020 جنح اقتصادي القاهرة والصادر بجلسة 7/9/2020 من محكمة جنح مستأنف اقتصادي القاهرة، وعوقبت حضوريا بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين.
كما أشار المحامي إلى أن موكلته سامية أحمد وشهرتها سما المصري نفذت حكمًا آخر بالحبس ستة أشهر في القضية رقم 295 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة والمقيدة برقم 535 لسنة 2020 جنح اقتصادي القاهرة والصادر بتاريخ 18/10/2020 من محكمة جنح مستأنف اقتصادي القاهرة، في قضية متهمة فيها بالسب والقذف.
صدى البلد
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