مليشيا الدعم السريع تضرب الفنان علي السقيد وترفع في وجهه السلاح

كشف الفنان السوداني، علي السقيد، عن الاعتداء عليه بالضرب المبرح والتهديد برفع السلاح في وجهه من قبل خمسة أفراد يتبعون لمليشيا الدعم السريع، وذلك بعد دخولهم مدينة ود.مدني بولاية الجزيرة، إلا أنه نجا منهم ليغادر بعدها مباشرة لدولة الإمارات.

الجدير ذكره أن الفنان علي السقيد خريج كلية الموسيقى، تتسم أغنياته بالجدية والمغايرة والسلامة الأدائية، بجانب مهارته في العزف على العود.

تغنى لعدد من الشعراء بعدد كبير من الأغاني أبرزها (فرحانة بيك كل النجوم، أرض الطيبين، المشاوير، من بعيد لبعيد.. الخ).

صحيفة السوداني