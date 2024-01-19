“دمّر صورته”.. نجم كبير يقترب من مغادرة الدوري السعودي

اقترب قائد نادي ليفربول الإنكليزي السابق ولاعب الاتفاق السعودي الحالي، جوردان هندرسون، من إنهاء تعاقده مع فريقه السعودي والانضمام للعملاق الهولندي أياكس، في خطوة وُصفت بأنها “تدمر صورته وصورة الدوري السعودي”.

وأشارت وسائل إعلام بريطانية، من بينها شبكة “سكاي نيوز”، الأربعاء، أن اللاعب الدولي الإنكليزي “اقترب من فسخ تعاقده بالتراضي مع نادي الاتفاق السعودي”، الذي يقوده المدرب الإنكليزي وأسطورة ليفربول، ستيفن جيرارد.

كما أوضح الصحفي الرياضي الشهير فابريزيو رومانو، عبر حسابه على منصة “إكس”، أن هندرسون توصل إلى اتفاق مع نادي أياكس الهولندي، ينضم بموجبه إلى الفريق حتى يونيو عام 2026.

وأكد رومانو أن الاتفاق تم بين جميع الأطراف، وسيغادر اللاعب إلى أمستردام، الخميس، لإجراء الفحوصات الطبية، قبل الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

وانضم هندرسون إلى الاتفاق السعودي في الصيف الماضي، ضمن كوكبة من النجوم التي انضمت إلى المملكة، من بينهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والسنغالي ساديو ماني، والبرازيلي نيمار جونيور، والصربي ميلينكوفيتش سافيتش، والبرتغالي روبن نيفيز، وآخرين.

وفي مقال لصحيفة “غارديان” البريطانية، أشار الصحفي جوناثان ويلسون، أن الرحيل السريع لقائد ليفربول السابق عن الاتفاق “يدمر بشكل سيئ صورته وصورة الدوري السعودي”.

وأشار ويلسون إلى الجدل الكبير الذي أعقب انضمام هندرسون إلى الدوري السعودي، بسبب مواقف اللاعب المعروف بدعمه لحقوق المثليين، حيث واجه انتقادات من مجموعات حقوقية بسبب قراره اللعب في المملكة التي تجرم المثلية الجنسية.

أشار الصحفي أيضًا إلى أن خطوة هندرسون “سيئة للغاية” بالنسبة لدوري المحترفين السعودي، موضحا أن المملكة لم تستقطب في فترة الانتقالات الشتوية الحالية سوى لاعب وحيد من أوروبا وهو رينان لودي المنضم إلى الهلال، مضيفا “لو لم تتمكن 30 مليون إسترليني (ما كان مقرر أن يتقاضاه هندرسون) الاحتفاظ بشخص عمره 33 عاما، ربما لا يمكن لأي مبلغ فعل ذلك”.

وواصل قائلا إن هندرسون حينما قرر الرحيل “لم يدمر سمعته فقط، بل سمعة المشروع بأكمله”، في إشارة إلى البطولة السعودية.

ويعيش هندرسون في العاصمة البحرينية المنامة، على مسافة تبعد 75 دقيقة بالسيارة من مقر تدريبات الفريق السعودي في الدمام.

وذكرت صحيفة “تايمز” البريطانية، الأربعاء، أن هندرسون غادر بالفعل معسكر ناديه السعودي في العاصمة الإماراتية أبوظبي، متوجها إلى بريطانيا عقب محادثات مع مدرب الفريق.

ويحتل نادي الاتفاق المركز الثامن في الدوري السعودي برصيد 25 نقطة من 19 مباراة، وشارك هندرسون أساسيا في 17 منها وصنع خلالها 4 أهداف، ولم يسجل.

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