بطولة هالة صدقي ورانيا يوسف.. فيلم «الملكة» يفشل في الجذب الجماهيري

اكتفى فيلم «الملكة» بإيرادات ضعيفة في دور العرض المصرية، وجنى في ثاني أيام عرضه أمس الخميس فقط 71 ألف جنيه، ليرتفع إجمالي إيراداته في 48 ساعة إلى 112 ألف جنيه.

وظهر على البوستر الدعائي أبطال الفيلم: هالة صدقي، رانيا يوسف، شيرين رضا، انتصار، دينا، باسم سمرة، كريم عفيفى، عارفة عبدالرسول، محمد أسامة «أوس أوس».

ويشارك أيضا في فيلم «الملكة» عدد من النجوم وضيوف الشرف وهم: دارين حداد، بدرية طلبة، أيمن قنديل، حسن الرداد، محمد رضوان، شمس ومصطفى أبوسريع، من تأليف هشام هلال وإخراج سامح عبدالعزيز.

وتدور أحداث فيلم «الملكة» في إطار كوميدى تشويقي حول سيدة أعمال تدعى «ماجدة» تتعرض للعديد من المشكلات ومحاولات إيذائها، ولكنها تنجو منها وتستطيع الحصول على حقها خلال الأحداث.

المصري اليوم