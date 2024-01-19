تحرك عاجل لخروج سما المصرى من السجن

تقدم أشرف ناجي المحامي بطلب تقصير لمحكمة القضاء الإداري لنظر دعوى إخلاء سبيل الفنانة سما المصري بعد تنفيذ الأحكام الصادرة فى حقها، والمقرر نظرها في جلسة ١٩ فبراير المقبل. كانت محكمة القضاء الإداري قد قررت نظر الدعوى التى أقامها أشرف ناجي المحامي لإخلاء سبيل سما المصري بعد تنفيذ الاحكام الصادرة فى حقها، بجلسة ١٩ فبراير المقبل. وذكر المحامي أن سما المصري نفذت 3 أحكام قضائية أهمها التعدي على قيم أسرية ومجتمعية، والحكم بالحبس سنتين في القضية رقم 214 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة والمقيدة برقم 410 لسنة 2020 جنح اقتصادي القاهرة والصادر بجلسة 7/9/2020 من محكمة جنح مستأنف اقتصادي القاهرة، وعوقبت حضوريا بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين. صدى البلد

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