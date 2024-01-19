“مفاجأة من العيار الثقيل” في أمم آسيا.. اليابان تسقط أمام “أسود الرافدين”

حقق المنتخب العراقي لكرة القدم، الجمعة، مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على نظيره الياباني (2-1) ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لنهائيات كأس أمم آسيا في قطر.

ويدين المنتخب العراقي بهذا الفوز لمهاجمه أيمن حسين بعد أن سجل هدفين في الدقيقة الخامسة والدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وقدم منتخب “أسود الرافدين” مباراة قوية ومتوازنة على استاد المدينة التعليمية في الريان بحضور جماهيري غفير من كلا البلدين.

ولم تسنح أي فرص خطرة للمنتخب الياباني عدا تلك التي جاء منها هدف تقليص الفارق برأسية لاعب وسط ليفربول واتارو إندو عبر ركلة ركنية في الدقيقة الرابعة من الوقت محتسب بدل الضائع للمباراة.

وبهذا الفوز تصدر العراق ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط مقابل 3 لليابان في حين يلتقي منتخبا فيتنام وإندونيسيا (كلاهما بلا رصيد) لاحقا.

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