جامعة الخرطوم ترتب للامتحانات في السعودية

أكد مدير جامعة الخرطوم بروفيسور عماد الدين الأمين الطاهر عرديب، رئيس مجلس العمداء أن الإدارة قد بدأت خطوات عملية وأجرت عدة إتصالات لإفتتاح مركز للإمتحانات بالمملكة العربية السعودية نظرا لوجود اعداد كبيرة من الطلاب بالمملكة .

جاء ذلك في تقريره الذي قدمه لمجلس العمداء في إجتماعه الإسفيري الثاني لعام 2024م المنعقد يوم الأربعاء 17 يناير الجاري و أضاف انه تم الإتفاق علي إنشاء مركز للإمتحانات بجامعة كسلا بدلا عن مركز جامعة الجزيرة بمدني بسبب الأوضاع الأمنية.

وبشأن التدريب السريري لطلاب المستوي السادس بكلية الطب بكل من مصر والسعودية قال مدير الجامعة انه قد تم لقاء مع ادارة جامعة الأزهر الشريف، كما تمت مخاطبة مدير مستشفيات إبراهيم المانع بالدمام شرقي المملكة العربية السعودية لبدء إجراءات التدريب.

ومن جانبه قدم نائب مدير الجامعة بروفيسور أحمد مضوي موسي تقريرا للمجلس عن سير العمل بشبكة إدارة وتقانة المعلومات، مؤكدا أنها أصبحت مهيئة لتنفيذ الدراسة عبر التعليم الإلكتروني بالإضافة لإستعداد الشبكة لإستيعاب البرامج الإدارية الأخرى بالجامعة والتي تشمل الموارد البشرية،الإدارة المالية وبصفة خاصة البرامج التي تخص عمادة الطلاب.

وقد إعتمد مجلس العمداء منصة الشؤون العلمية لتكون المنصة الوحيدة المعتمدة لإستيعاب المقررات الدراسية لكل الكليات والمعاهد بالجامعة لتنفيذ برنامج التعليم الإلكتروني بما في ذلك استيعاب برامج الدراسات العليا في منصة الجامعة الإلكترونية.

وأكدت أمانة الشؤون العلمية بأن العمل بمكتب سواكن لاستخراج الشهادات يسير بصورة جيدة وأن هناك إقبالا كبيرا من الطلاب على المكتب بصفة يومية.

وأمن المجلس على ضرورة تهيئة المكتب وتوفير كل إحتياجاته ليقوم بمهامه علي أكمل وجه ٬ و أمن أعضاء المجلس على أهمية تدريب أعضاء هيئة التدريس والكوادر الإدارية المساعدة للإرتقاء بسير الدراسة عبر التعليم الإلكتروني بإشراف أمانة الشؤون العلمية.