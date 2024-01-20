آرسنال ينصب السيرك باكتساح كريستال بالاس

آرسنال لم يجد آرسنال، صعوبة تذكر في الفوز على ضيفه كريستال بالاس بنتيجة 5-0 السبت، ضمن الجولة 21 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.خماسة آرسنال حملت توقيع جابرييل (11) وحارس كريستال بالاس دين هندرسون (37) وتروسارد (59) ومارتينيلي (94 و96). وقفز آرسنال للمركز الثالث برصيد 43 نقطة، بفارق الأهداف وراء مانشستر سيتي الذي يمتلك مباراة مؤجلة. كووورة

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