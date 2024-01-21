تصنيف جديد لأقوى 5 جوازات سفر عربية لعام 2024

الدوحة - قطر

كشف تصنيف متخصص بتقييم جوازات السفر عن أفضل جوازات السفر العربية في عام 2024.

واحتل جواز السفر الإماراتي المركز الأول عربيًا، حيث اعتبر من أكثر جوازات السفر أمانًا في العالم العربي والذي يمنح صاحبه حق دخول 179 دولة (132 من دون تأشيرة، 47 بتأشيرة عند الوصول).

وجاء جواز السفر القطري في المركز الثاني عربيًا و44 عالميًا، حيث يمنح حامله حق دخول 116 دولة (73 من دون تأشيرة و44 بتأشيرة عند الوصول).

واحتل جواز السفر الكويتي المرتبة 45 عالميا، حيث يسمح بدخول 111 دولة (62 من دون تأشيرة و49 بتأشيرة عند الوصول). وعلى المستوى العربي والخليجي، احتل المركز الثالث.

ويحتل جواز سفر المملكة العربية السعودية المرتبة الرابعة عربيًا والـ 47 عالميًا، حيث يسمح بدخول 100 دولة (56 من دون تأشيرة و44 عند الوصول)، أما في المرتبة الخامسة، فيأتي الجواز البحريني، والذي حل في المرتبة 49 عالميا حيث يخول صاحبه دخول 100 دولة (53 دون تأشيرة و47 عند الوصول). وذلك بحسب “باسبورت إنديكس”.

وكالة سبوتنيك