مانشيني يصدم الجمهور السعودي بتصريحاته .. وجدل على مواقع التواصل

صدم مدرب المنتخب السعودي روبرتو مانشيني، جماهير الأخضر، وتسبب في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات المدرب الإيطالي لقناة “الكاس” بأن المنتخب السعودي غير مرشح للفوز بكأس آسيا 2023.

وكان مانشيني قد صرح لـ “الكاس” بعد مباراة قرغيزستان قائلاً: ” لعبنا مباراة جيدة، لعبنا أفضل عندما نكون 11 ضد 11، ولكن عندما يكون هناك نقص في الفريق المنافس، نحن حاولنا أن نلعب ببطء ، حاولنا أن نغير هذه المباراة ولكن كرة القدم غريبة”.

وردا على سؤال بشأن توقعاته بترشح المنتخب السعودي للفوز بلقب كأس آسيا ، قال مانشيني:” لا لا ، المرشحين بالفوز اليابان ، كوريا ، أستراليا، إيران، هذه الفرق في مستوى عالي للغاية”.

وقال فيصل أبوثنين لاعب المنتخب السعودي السابق، عبر منصة إكس: “تصريحات المدرب مانشيني فيها ذكاء كبير مع تعامل نفسي عال وتحد قوي مع لاعبيه لقلب توقعاته”.

وقال سلطان اللحياني قائد نادي الوحدة السابق: “تصريحات مدرب الأخضر مانشيني الواقعية لرفع الضغط عن اللاعبين.. وخطوة بعد أخرى بعون الله نحو اللقب”.

وكتب محمد الشيخ الناقد الرياضي: “المدرب مانشيني قال كلمته بخصوص المنافسة في كأس آسيا، وهذه رؤيته سواء كانت واقعية أو تكتيكية ومعنوية.. ومن حق الإعلام والجمهور أن يقول رأيه بالرفض أو القبول، فكما ليس من حق أحد أن يلزم مانشيني بما يصرح أو يخطط، فلا يحق لأحد أن يصادر آراء الآخرين تجاهه، والأمور بخواتيمها”.

أضاف: “أتفهم تصريح مانشيني بأننا لسنا من المرشحين الأوائل للقب الآسيوي وقد يكون له مغزاه.. ولكن لنعلم أن قطر حققت اللقب السابق وهي 13 في التصنيف الآسيوي، وأننا صعدنا لكأس العالم متصدرين على حساب اليابان وأستراليا.. هل شاهد كأس العالم وماذا فعلت المغرب وكرواتيا؟”.

واتفق عادل البطي أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم السابق وعبده عطيف لاعب الأخضر السابق، في تصريحات إعلامية، أن تصريحات مانشيني بأن السعودية غير مرشحة للفوز بكأس آسيا “غير موفقة” ولا يجوز أن تخرج من قائد.

وعلق فهد الهريفي نجم المنتخب السعودي السابق، بقوله: “مانشيني يجب أن يهدأ في تصريحاته.. مرة التصريح الصادم قبل البطولة والثاني ليلة المباراة ما عندنا هجوم ولا يوجد لاعبين يلعبون في الدوري”.

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