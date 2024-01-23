“عيون القلب” رفقة محمد أنور وزوجته.. ظهور جديد لـ الفنانة نجاة الصغيرة – صورة

نجاة الصغيرة.. تصدرت المطربة نجاة الصغيرة محركات البحث، عقب ظهورها فى حفل توزيع جوائز joy awards الذي أقيم بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي، حيث جاء ظهورها ليضفى حالة من البهجة والسعادة على الحضور.

وقدمت نجاة الصغيرة خلال الحفل فقرة غنائية لواحدة من أجمل أغانيها وهي «عيون القلب»، لتعيد جمهور الوطن العربى إلى زمن الفن الجميل.

ونشر الفنان محمد أنور على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» صورة جديدة تجمعه مع المطربة نجاة الصغيرة، وهى جالسة على كرسي متحرك وعلق عليها قائلًا: «العظيمة الجميلة نجاة الصغيرة».

– ولدت نجاة محمد محمود كمال، الشهيرة بـ «نجاة الصغيرة»، في القاهرة يوم 11 أغسطس عام 1938، وهي تنتمي لعائلة فنية، فوالدها محمد كمال حسني البابا، الخطاط العربي الدمشقي الشهير الذي هاجر إلى مصر في شبابه، وعمها الفنان السوري أنور البابا.

-أحد أخوة نجاة الصغيرة كان عز الدين حسني، الملحن الموسيقي، الذي درس شقيقته الموسيقى والغناء.

– وأيضاً كان شقيقها الآخر سامي حسني يعزف على آلة التشيلو، وهو كذلك مصمم مجوهرات وخطاط.

– وهي شقيقة السندريلا سعاد حسني من الأب.

– دخلت نجاة الصغيرة عالم الفن مبكرًا، ففي عمر الثامنة خاضت أولى تجاربها الفنية عبر الإذاعة قبل أن يتبناها فنياً موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، لتنطلق إلى عالم النجومية والشهرة وتصبح أيقونه الطرب.

صحيفة الأسبوع