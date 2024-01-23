فلسطين تكسب وتتأهل والإمارات تخسر وتتأهل

اقتنص منتخب فلسطين بطاقة التأهل لدور ال16 من بطولة كأس آسيا لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه على هونج كونج بنتيجة (3-0)، الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور مجموعات كأس آسيا.
سجل ثلاثية منتخب فلسطين: عدي الدباغ “هدفين” في الدقيقتين 12 60، وزيد قنبر في الدقيقة 48.
بهذا الفوز يصبح ترتيب المجموعة الثالثة: إيران في الصدارة ب9 نقاط، الإمارات ثانية ب4 نقاط بفارق الأهداف عن فلسطين صاحبة المركز الثالث بنفس الرصيد 4 نقاط، وتتذيل هونج كونج بدون أي نقطة.
وكاد التأهل أن يضيع على منتخب فلسطين بسبب ركلة جزاء حصلت عليها هونج كونج في الدقيقة 90+8، لكن العارضة منعت الكرة من دخول الشباك الفلسطينية.
يذكر أن منتخب إيران فاز على الإمارات (2-1)، من توقيع مهدي طارمي في الدقيقتين 26 و65، فيما سجل يحيى الغساني هدف الأبيض الوحيد.
كووورة
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