بالصور والفيديو.. أصالة أميرة من “ديزني” في حفل ليلة صلاح الشرنوبي

خطفت الفنانة السورية أصالة الأنظار بإطلالتها وأناقتها في حفل “ليلة صلاح الشرنوبي”، التي أحيتها منذ يومين، في المملكة العربية السعودية، على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض.

حيث شبه جمهور أصالة إطلالتها بأميرة ديزني “أزميرالدا” في الفيلم الكرتوني “أحدب نوتردام”، في واحدة من اختياراتها في حفل ليلة صلاح الشرنوبي ضمن فعاليات موسم الرياض، والتي شاركها فيها نخبة من نجوم الوطن العربي وهم نانسي عجرم، أسما لمنور، راغب علامة، عاصي الحلاني ووائل جسار.

وكانت أصالة أطلت في الحفل بثلاثة إطلالات مختلفة، وحرصت فيها على التنوع في الستايل، وفي إحدى إطلالاتها، ظهرت أصالة بفستان غجري، صُمم الجزء العلوي منه على شكل قميص أبيض بياقة متدلية، وفي الوسط وضعت كورسيه باللون الأرجواني، كما اعتمدت تنورة من نوع قماش الساتان التركوازي، وتميزت بالكسرات العريضة.

وتركت أصالة شعرها منسدلًا على كتفيها بتسريحة الويفي البسيطة، واختارت مكياجاً ناعماً أبرز ملامح وجهها.

وتفاعل عدد كبير من متابعي أصالة مع إطلالتها، وأعربوا عن إعجابهم الكبير بجمال الفنانة السورية بإطلالاتها المتعددة، كما عبروا عن حبهم لها.

وتألقت الفنانة السورية أصالة في حفل “ألحان صلاح الشرنوبي”، وبدأت وصلتها بتعبيرها عن سعادتها للمشاركة في الحفل قائلة : “شكرًا للملكة التي جعلت من الأحلام حقيقة، فكم كنا نتمنى الغناء لعملاقة الفن والغناء من ألحانهم وكلماتهم، وقد حققت لنا المملكة العربية السعودية هذا الحلم لنا”.

ثم توجهت بالشكر للموسيقار الرائع صلاح الشرنوبي قائلة : “فنان خاص فنان صعب يتواجد مثله وكل أغنية لازم تسئل من مُلحنها لتكتشف أنها للشرنوبي”.

وبدأت الغناء بأغنيتها التي من ألحانه “تصور”، ثم كشفت أصالة عن الأغنية التي تمنت أن تكون أغنيتها .

حيث كشفت أصالة عن الأغنية قائلة : ” أغنية (كرهتك) اتمنيت اني أغنيها والتي غنتها الزميلة العزيزة لطيفة، وذلك لأنها من نوعية الأغاني التي أحبها وبها قوة بالإدء”.

واختتمت أصالة فقرتها بالأغنية الأيقونة لصلاح الشرنوبي وهي أغنية وردة “بتونس بيك”.

مجلة الجميلة