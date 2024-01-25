إنطلاق دورة «التماسك الاجتماعي» الرياضية بمحلية أبوزبد بغرب كردفان

إنطلقت بملعب نادي الهلال للتربية البدنية بمدينة ابوزبد بولاية غرب كردفان منافسات دورة التماسك الاجتماعي وسط حضور جماهيري كبير بمشاركة (16) رابطة رياضية وذلك بهدف تقوية الترابط الاجتماعي وخلق مزيج من التماسك بين الشباب بالمنطقة. وقال الأستاذ الهادي صالح علي رئيس لجنة المسابقات باللجنة المنظمة للدورة في تصريح ل(سونا) إن الهدف من قيام المنافسة رتق النسيج الاجتماعي وتقوية الترابط بين الشباب وكافة مكونات المجتمع بجانب العمل علي معالجة المشكلات الإجتماعية بالمنطقة . وابان ان هذه المناسبة سبقتها ثلاثة دورات رياضية أنتظمت خلال الأشهر الماضية . وقال الهادي إن اللجنة المنظمة للدورة تسعى لتنفيذ المزيد من الأنشطة والبرامج الشبابية التي تسهم في حل القضايا الحياتية وإصلاح المجتمع. وتجدر الاشارة الى ان مباراة الإفتتاح جمعت بين رابطتي الوفاق والسامبا وفاز فيها الوفاق على السامبا بثلاثة أهداف مقابل هدف. سونا

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