أبرزها الصدام السعودي الكوري.. مواعيد مباريات ثمن نهائي كأس آسيا

تأهل 16 منتخبًا إلى ثمن نهائي بطولة كأس أمم آسيا 2023 الجارية في قطر، بعد إسدال الستار على دور المجموعات، مساء اليوم الخميس.وتأهل إلى ثمن النهائي، صاحبا المركزين الأول والثاني من المجموعات الست، إضافة إلى أصحاب المركز الثالث في المجموعات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة. ونجحت 8 منتخبات عربية في بلوغ ثمن النهائي، لتمثل نصف عدد المنتخبات في هذا الدور، بينما فشلت فقط منتخبا عمان ولبنان في التأهل.وتعتبر قمة المنتخب السعودي، متصدر المجموعة السادسة، ضد نظيره الكوري الجنوبي، وصيف المجموعة الخامسة أبرز مواجهات ثمن النهائي.

ويشهد دور الـ 16، إقامة مباراتين عربيتين، الأولى تجمع العراق والأردن، والثانية ستكون بين قطر وفلسطين. مواعيد مباريات ثمن نهائي كأس آسيا

الأحد 28 يناير/كانون ثان

أستراليا – إندونيسيا

طاجيكستان – الإمارات

الإثنين 29 يناير/كانون ثان

العراق – الأردن

قطر – فلسطين

الثلاثاء 30 يناير/كانون ثانأوزبكستان – تايلاند

السعودية – كوريا الجنوبية

الأربعاء 31 يناير/كانون ثان

البحرين – اليابان

إيران – سوريا

كووورة