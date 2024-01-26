حمو بيكا: مش هكمل غناء بعد 10 سنين.. وأشارك في مسرحية جديدة مع رامز جلال

تحدث مؤدي المهرجانات الشعبية حمو بيكا، عن استكماله مشواره الفني قائلا: لن أستمر في مشواره الفني بعد ما يقرب من عشر سنوات.

وقال حمو بيكا خلال لقائه مع الإعلامي هيثم بسّام في برنامج ورقة في ملف عبر شاشة قناة النهار: بحلم أكون مرتاح ومستور بس ومش هكمل غناء طول الـ 10 سنين الجايين ومحتاج اعمل مصلحة عشان أفضل في الحتة اللي أنا فيها.

وأضاف: شوفت كتير فنانين مش معاهم ومش عاوز أوصل للمرحلة ديه، ويبقى أنا مش هقعد هنا لو وصلت للمرحلة ديه، وهكافح ولسه فيا نفس وهكمل المشوار.

أما عن خوضه مجال التمثيل، أردف حمو بيكا: هعمل مسرحية بإذن الله في شهر مارس الجاي في السعودية أنا ورامز جلال، ولو دخلت مجال التمثيل هنجح طبعًا بس اتحط في المكانة والحتة بتاعتي، والناس طالبة مني إني أمثل.

وعن رأيه في مشاركة كزبرة في مجال التمثيل مؤخرًا خلال فيلم الحريفة، قال بيكا: عنده موهبة التمثيل، ليه منقفش جمبه ونساعده يكمل في المسيرة؟.

الجدير بالذكر أن الإعلامي هيثم بسّام يقدم برنامج ورقة في ملف عبر شاشة قناة النهار، ويذاع البرنامج يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

القاهرة 24