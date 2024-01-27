أطلت المذيعة السودانية إلهام العبيد, ضيفة على قناة mbc وذلك أثناء حضورها لإحدى فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت نجمة قناة النيل الأزرق السابقة خلال حديثها لقناة mbc بالثوب السوداني الأنيق والذي خطفت به الأضواء. وأشادت إلهام العبيد, بهئية الترفيه لتنظيمها الجميل لموسم الرياض, كما تحدثت عن الثوب السوداني الذي ظهرت به, مؤكدة أنه زي قومي للمرأة السودانية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. حسناء الإعلام السوداني إلهام العبيد تظهر في موسم الرياض وتبهر الجمهور بأناقتها بالثوب السوداني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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