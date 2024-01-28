المعز: لا يهمني الهداف التاريخي

شدد المعز علي، مهاجم المنتخب القطري الأول لكرة القدم، على جاهزيتهم لمواجهة فلسطين، الإثنين ضمن دور الـ 16 لكأس آسيا 2023 الجارية في قطر.

وقال المعز في المؤتمر الصحافي، الأحد، قبل لقاء فلسطين: «هدفنا في كل مباراة هو تحقيق الفوز وحصد بطاقة التأهل، سنحاول أن نخلق الفرص ونكون أكثر شراسة أمام مرمى المنافس».

وأضاف: «المباراة مهمة لنا، لأننا «حامل اللقب» ونعرف جيدًا صعوبة كل مباراة، وأن الأدوار الإقصائية تحتاج إلى عمل وجهد كبيرين».

وتابع: «لا أفكر في لقب الهداف التاريخي حاليًا بقدر ما أفكر في أن يصل الفريق إلى أبعد مرحلة، ونحن نجتهد دائمًا ويبقى التوفيق عاملًا مهمًا».

وختم مهاجم المنتخب القطري: «فخور بتمثيل المنتخب في 107 مباريات، وهذا شعور لا يوصف على الإطلاق، وأسعى دائمًا إلى مساعدة زملائي لتحقيق الإنجازات».

ويبتعد المعز علي بفارق 4 أهداف فقط عن الإيراني علي دائي الهداف التاريخي لأمم آسيا «14 هدفًا»، ما يجعل فرصته لمعادلة أو كسر رقم الأسطورة الإيراني قائمة في هذه البطولة.

الرياضية