كأس الاتحاد.. ليفربول يضرب بخماسية

تأهل فريق ليفربول الأول لكرة القدم إلى دور الـ 16 من كأس الاتحاد الإنجليزي، الأحد، بفوزه على ضيفه نورويتش سيتي 5ـ2 في الدور الرابع.

وافتتح كورتيس جونز التسجيل في المباراة بهدف في الدقيقة 16 لليفربول، وبعد ست دقائق ردَّ بين جيبسون بهدف التعادل لنورويتش سيتي.

وأضاف داروين نونيز الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 28، ثم أحرز ديوجو جوتا الثالث «53»، وبعد عشر دقائق سجل فيرجيل فان دايك رابع أهداف أصحاب الأرض، قبل أن يحرز بورخا ساينز الهدف الثاني لنورويتش «69».

وفي الوقت بدل الضائع للمباراة، تمكَّن ريان جرافينبيرش من إحراز الهدف الخامس لليفربول.

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