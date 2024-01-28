تأهل فريق ليفربول الأول لكرة القدم إلى دور الـ 16 من كأس الاتحاد الإنجليزي، الأحد، بفوزه على ضيفه نورويتش سيتي 5ـ2 في الدور الرابع.
وافتتح كورتيس جونز التسجيل في المباراة بهدف في الدقيقة 16 لليفربول، وبعد ست دقائق ردَّ بين جيبسون بهدف التعادل لنورويتش سيتي.
وأضاف داروين نونيز الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 28، ثم أحرز ديوجو جوتا الثالث «53»، وبعد عشر دقائق سجل فيرجيل فان دايك رابع أهداف أصحاب الأرض، قبل أن يحرز بورخا ساينز الهدف الثاني لنورويتش «69».
وفي الوقت بدل الضائع للمباراة، تمكَّن ريان جرافينبيرش من إحراز الهدف الخامس لليفربول.
كانت هذه تفاصيل خبر كأس الاتحاد.. ليفربول يضرب بخماسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.