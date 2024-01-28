خروج صادم للإمارات من كأس آسيا على يد طاجيكستان

بلغ منتخب طاجيكستان، ربع نهائي بطولة كأس آسيا 2023، بعد فوزه بركلات الترجيح 5-3 على الإمارات، مساء الأحد.
وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، واستمرت النتيجة على حالها في الوقت الإضافي، ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لمنتخب طاجيكستان.
كووورة
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