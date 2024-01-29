32 ألف حاج حصة السودان للحج هذا العام

كشف وزير الشؤون الدينية والاوقاف الدكتور اسامة حسن البطحاني، إن حصة السودان لحج هذا العام ١٤٤٥ هجرية تبلغ ٣٢ ألف حاج.

وقال في حوار مع وكالة السودان للأنباء إن السلطات السعودية حددت النسبة بواقع ألف حاج لكل مليون مواطن.

وأعلن بدء إجراءات التقديم للحج حسب طلب السلطات السعودية بضرورة إن يكون التقديم مبكرا من بداية شعبان وذلك ليتم تحديد إعداد وتوفير الخدمات لهم حسب الحصة.

وأكد أن الحج والعمرة كونت غرفة لإدارة الحج وترتيباته من ولاية البحر الأحمر وهي على تواصل مع اداراتها بالولايات، مؤكدا أن عددا من الولايات أعلنت إجراءات التقديم رغم الحرب وتاثيراتها على الإجراءات وعملية التقديم.

وقال إن الولايات المتأثرة بالحرب تباشر إجراءات التقديم من الولايات المستقرة.

وحول تكلفة حج هذا العام قال الوزير إن التكلفة سيتم تحديدها بعد عشرة أيام عبر مؤتمر صحفي مشترك للوزير وأمين عام الحج والعمرة.

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