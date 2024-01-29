قطر تنهي مغامرة فلسطين

تأهَّل المنتخب القطري الأول لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس آسيا بعد فوزه على نظيره الفلسطيني 2ـ1، الإثنين، ضمن منافسات دور الـ 16 من البطولة.
وتقدم “الفدائيون” أولًا في الدقيقة 36 عن طريق المهاجم عديّ الدباغ الذي وضع المنتخب المضيف في موقف المتأخر للمرة الأولى منذ انطلاق البطولة.
وأدرك حسن الهيدوس، قائد “العنابي”، التعادل في سادس دقائق الوقت المحتسب بدل ضائع من الشوط الأول.
وفي الدقيقة 49 سجل الجناح أكرم عفيف الهدف الثاني للمنتخب القطري من ركلة جزاء.
وسيلعب صاحب الضيافة في دور الثمانية مع الفائز من مواجهة أوزبكستان وتايلاند، المقررة الثلاثاء .
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