أول تعليق من محمد صلاح بعد وداع المنتخب لكأس الأمم الأفريقية

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن رسالة قائد منتخبنا الوطني المصري محمد صلاح، التي توجه بها للاعبي الفراعنة، وذلك أعقاب الخروج من منافسات كأس أمم أفريقيا أمام الكونغو الديمقراطية من دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية.

نص رسالة محمد صلاح بعد الخروج من الكونغو الديموقراطية

وقال هاني حتحوت، في تصريحات تليفزيونية: «محمد صلاح وجه رسالة للاعبي المنتخب الوطني كان مفادها: معلش يا رجالة، قدر الله وما شاء فعل، كلكم عملتوا اللي عليكم وربنا مش رايد».

وتابع «حتحوت»: «صلاح أكمل: البطولة اللي فاتت وصلنا للنهائي كدا، المرة دي الكورة مش عايزه تدينا، والله هناخدها وقربت عارف إنه صعب تشوفوا دا دلوقتي علشان كله محبط، بس افتكرو كلامي دا».

وقد خرج منتخب مصر من منافسات البطولة الإفريقية الأغلى على مستوى المنتخبات كأس الأمم، من دور الـ16 أمام نظيره الكونغو الديموقراطية، بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة، في وقتيها الصلي والإضافي 1-1.

وتعرض نجم المنتخب المصرى اللاعب محمد صلاح لإصابة في العضلة الخلفية، تسببت في خروجه من معسكر المنتخب، للقيام بالتأهلي مع نادية ليفربول.

وكانت صحيفة «إيفينيننج ستاندر» أن محمد صلاح يواصل علاجه من مشكلة «العضلة الخلفية»، مشيرة إلى أن اللاعب يضع تركيزه حاليًا على العودة للعب مع ليفربول في أقرب وقت، وذلك بعد توديع المنتخب المصري لكأس الأمم الأفريقية، مشيرة أنه سيكون جاهزًا لمباراة الريدز أمام تشيلسي في نهائي كأس الرابطة والمقرر لها في الـ25 من فبراير المقبل.

على جانب آخر، سلط الإعلامي هاني حتحوت الضوء، على الأسباب التي أدت لتراجع النادي الأهلي، عن حسم صفقة التعاقد مع الحارس الدولي محمد أبوجبل، حامي عرين البنك الأهلي، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

كهربا والشناوي رفضا انضمام أبو جبل للأهلي وفي تصريحات تليفزيونية قال هاني حتحوت: «النادي الأهلي تراجع عن ضم محمد أبوجبل، بسبب خلافاته مع العديد من لاعبي الأهلي، على رأسهم محمد الشناوي، ومحمود كهربا، حيث طالب الثنائي، بعدم إتمام الصفقة تجنبًا لإثارة المشاكل داخل غرفة خلع ملابس الفريق، والحفاظ على الترابط بين اللاعبين».

وأضاف هاني حتحوت: «أن الأهلي اتجه نحو التعاقد مع حارس مرمى آخر، كون اللاعب الجديد، الذي سينضم سيكون بديلًا للحارس مصطفى شوبير، الذي حصل على وعد بالمشاركة أساسيًا خلال الفترة المقبلة».

الأهلي يرفض رحيل ياسر إبراهيم ومن جانبه، حسم مسؤولو النادي الأهلي، قرارهم النهائي بشأن رحيل ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى الدوري السعودي، بعدما تلقى اللاعب عرضًا رسميًا خلال الأيام الماضية.

وعلم «الوطن سبورت» أنّ الأهلي تلقى فاكسًا عن طريق أحد وكلاء اللاعبين؛ لانتقال ياسر إبراهيم إلى نادي أبها السعودي، بمقابل مادي وصل إلى 300 ألف دولار، مقابل الإعارة 6 أشهر بنية البيع، بمقابل يصل إلى 2 مليون و500 ألف دولار.

الوطن نيوز