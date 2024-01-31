أرسنال يضغط على ليفربول في الدوري الإنجليزي

آرسنال

سجل جابرييل جيسوس هدفاً وهيأ لبوكايو ساكا الكرة ليسجل هدفاً آخر بعدها بسبع دقائق ويقود أرسنال للفوز 2-1 على نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب سيتي جراوند، مما جعل الفريق القادم من شمال لندن على بعد نقطتين فقط من ليفربول المتصدر.

وصعد فريق المدرب ميكل أرتيتا، الذي فاز بمباراته الثانية على التوالي بعد خوض ثلاث مباريات دون فوز، ليتجاوز مانشستر سيتي إلى المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 46 نقطة من 22 مباراة.

ويملك سيتي حامل اللقب 43 نقطة لكنه خاض مباراتين أقل.

ولدى ليفربول مباراة مؤجلة وسيستضيف تشيلسي على ملعب أنفيلد الأربعاء وهو اليوم الذي سيشهد استضافة سيتي لمنافسه بيرنلي المتراجع. وقال أرتيتا لشبكة (بي.إن سبورتس) «علينا أن نفعل ما يتعين علينا القيام به. تقديم الأداء الذي كنا نقدمه العام الماضي وبداية هذا العام، لأن العروض قائمة، لكن النتائج غائبة. النتائج تسير في طريقنا الآن. لدينا بعض الزخم، فلنواصل ذلك».

وتزايدت مخاوف فورست من الهبوط مع احتلال فريق المدرب نونو إسبيريتو سانتو المركز 16 برصيد 20 نقطة بفارق نقطتين عن منطقة الهبوط.

وسيطر أرسنال على الكرة لكنه واجه صعوبات في تهديد مرمى فورست قبل أن يفتتح جيسوس التسجيل أخيراً في الدقيقة 65. وكان أداء فورست فاتراً في رمية التماس لتسقط الكرة أمام جيسوس الذي سدد من بين ساقي الحارس مات تورنر من زاوية ضيقة بدا من المستحيل على الحارس إنقاذها.

وكشف أرتيتا عن أن جيسوس قاتل بشدة من أجل استعادة لياقته وخوض المباراة بعد معاناته من ارتشاح في ركبته. وقال المدرب الإسباني «عندما يمتلك أي أحد الرغبة مع القدرة التي يمتلكها (جيسوس)، فإن الأمور الجيدة ستحدث».

وضاعف أرسنال تقدمه في الدقيقة 72 عندما مرر جيسوس كرة إلى ساكا الذي سدد باتجاه الشباك. وضع تورنر يده لإبعاد الكرة ولكن هذا لم يكن كافياً لتسكن الشباك.

قلص تايو أوونيي الذي حل بديلاً مع نوتنجهام الفارق ليثير حماس الجماهير في الدقيقة 89، حيث سدد الكرة في الشباك في ظل كثافة عددية أمام المرمى.

وتصدى ديفيد رايا بشكل رائع لهجمة على أرسنال في الدقائق الأخيرة ليضمن الفوز لفريقه أمام حشد من الجماهير ضمت أسطورة أرسنال روبرت بيريس. وأطلق أرسنال 19 تسديدة مقابل تسع للفريق المضيف، بينما سدد كل فريق ثلاث تسديدات على المرمى.

جريدة الخليج