القائد يترك جنوده في أرض المعركة.. تصرف مدرب السعودية يثير الجدل

أكد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أن مغادرة المدرب روبرتو مانشيني مدرب الأخضر السعودية قبل نهاية الركلات الترجيحية في مباراة السعودية وكوريا الجنوبية تصرف غير مقبول، مشيراً إلى أنهم سيجلسون مع المدرب ومعرفة السبب الذي جعله يقوم بهذا التصرف.

وأثار تصرف مانشيني جدلاً واسعاً، ووصفه البعض على مواقع التواصل أنه أشبه بالقائد الذي يترك جنوده في أرض المعركة.

وأضاف رئيس الاتحاد السعودي: بعد نهاية المباراة اجتمع المدرب باللاعبين وشكرهم على المجهود الذي بذلوه في المباراة وواسهم.

وكان مانشيني قد غادر الملعب بعد ضياع الركلة الترجيحية الثانية للمنتخب السعودي وقبل تنفيذ الركلة الأخيرة لمنتخب كوريا في مشهد غريب أثار العديد من التساؤلات.

وقال مانشيني مببراً تصرفه: كانت كوريا الجنوبية بحاجة لتسجيل ركلة من أصل ركلتين لتفوز،لذلك غادرت.

وأكد المسحل أن الخروج من ثمن النهائي بركلات الترجيح كان أمراً صعباً،وقال “الخروج صعب بعدما قدم المنتخب مباراة رائعة لكن قدر الله وما شاء فعل”.

وعن الإجراء المنتظر حيال اللاعبين الذين تحدث عنهم مانشيني قبل انطلاق البطولة قال المسحل: لم نتخذ أي إجراء بحق أحد،لدينا لوائح وسيتم تطبيقها وعندما يتخذ شيء سوف نقوم بإعلانه.

جريدة الخليج