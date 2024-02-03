مصر تنافس الجزائر وغانا على رينارد

خطف المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، الأضواء في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 الجارية في كوت ديفوار بعد أن ارتبط اسمه بأربعة منتخبات ترغب في التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وحظي رينارد، مدرب المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم للسيدات، باهتمام كبير منذ وصوله إلى أبيدجان، عاصمة كوت ديفوار، لمتابعة بعض مباريات البطولة القارية، ودخل معه الاتحاد الإيفواري في مفاوضات من أجل قيادة «الأفيال» مؤقتًا بعد إقالة مواطنه جيان جاسكيه عقب الخسارة أمام غينيا الاستوائية «0-4» في ختام مرحلة المجموعات، لكن الاتحاد الفرنسي رفض بشكل قاطع هذه الفكرة، حسبما ذكرته إذاعة «مونت كارلو» الفرنسية في وقت سابق.

ودخل الفرنسي هيرفي رينارد دائرة ترشيحات تدريب المنتخب الجزائري خلفًا لجمال بلماضي، طبقًا لما كشفت عنه صحيفة« ليكيب» الفرنسية، وكذلك أصبح تحت مجهر الاتحاد المصري الذي يرغب في التعاقد معه عوضًا عن البرتغالي روي فيتوريا، حسبما ذكرته صحيفة «المصري اليوم»، السبت، والأمر ذاته ينطبق على الاتحاد الغاني الساعي بدوره إلى الحصول على خدمات المدرب الفرنسي.

وقال فريدريك أتشيمبونج، عضو الاتحاد الغاني لكرة القدم، في تصريحات نقلتها صحيفة «مودرن غانا» أن الاتحاد الغاني معجب بالعمل الكبير للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد، لكنه رأى أن الظروف المالية للاتحاد قد تشكل عائقًا أمام التعاقد معه.

ويمتد عقد رينارد مع المنتخب الفرنسي للسيدات حتى أغسطس المقبل بعد أن تولى تدريبه عقب رحيله عن المنتخب السعودي في مارس 2023 الذي حقق معه نتائج لافتة وأبرزها الفوز على الأرجنتين «2-1» في مرحلة مجموعات بطولة كأس العالم 2022.

يشار إلى أن رينارد يملك خبرة عريضة في ملاعب القارة السمراء، وتوجها بالفوز مرتين باللقب الإفريقي مع زامبيا عام 2012، وكوت ديفوار عام 2015، علمًا أنه سبق له قيادة منتخبي المغرب وأنجولا، كما عمل مساعدًا لمدرب منتخب غانا في بداية مسيرته التدريبية.

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