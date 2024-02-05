جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسارة ليفربول أمام آرسنال

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2023/24 بعد خسارة ليفربول أمام آرسنال تتصدر تلك العبارة محرك البحث «جوجل»، خلال الساعات القليلة الماضية، من قبل عشاق البريميرليج حول العالم.
فاز فريق آرسنال مساء اليوم الأحد، على نظيره ليفربول بثلاثية مقابل هدف، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2023/24.
والتقى الفريقان اليوم، على ملعب «الإمارات» معقل المدفعجية الذي احتضن مباراة ارسنال ضد ليفربول ، ضمن منافسات الجولة الـ23 من مسابقة البريميرليج.
وبتلك النتيجة قفز ارسنال لوصافة جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز مؤقتًا برصيد 49 نقطة، وبفارق نقطتين عن فريق ليفربول صاحب الصدارة برصيد 51 نقطة.
المصري اليوم
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