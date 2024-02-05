بالأسود الجذاب.. شاهد لجين عمران تتألق بعباءة راقية

لجين عمران

نشرت الإعلامية السعودية لجين عمران، صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

وظهرت لجين عمران، فى صورتها، مرتدية عباءة سوداء فضفاضة حديثة الطراز، منقوش عليها خطوط ذهبية اللون، وتفاعل الجمهور مع الصورة ، وأبدوا إعجابهم بإطلالتها، من خلال التعليقات الإيجابية.

لجين عمران من مواليد 26 أكتوبر 1977، وهي إعلامية سعودية عملت كمقدمة برامج فى عدة محطات ذاع صيتها منذ تقديمها لبرنامج “صباح الخير يا عرب”.

لجين هي شقيقة الفنانة أسيل عمران، والتي ظهرت فى كليب تامر حسنى “ناسينى ليه”، وسبق وعملت لجين فى تلفزيون البحرين، حيث قدمت عام 2004 برنامج «الحال مع لجين»، بعد ذلك شاركت فى تقديم برنامج «يا هلا» .

صدى البلد