آسيا.. قطر تعبر إلى النهائي العربي الثالث

عبر المنتخب القطري الأول لكرة القدم عقبة إيران بنتيجة 3ـ2 في دور الـ 4، الأربعاء، ليضرب موعدًا مع الأردن، السبت، في ثاني نهائي عربي خالص على صعيد كأس آسيا.

وتقدّم الإيرانيون أولًا عن طريق المهاجم سردار أزمون في الدقيقة الرابعة من المباراة التي احتضنها ملعب الثمامة.

وأدرك جاسم جابر التعادل لقطر، صاحبة الضيافة وحاملة اللقب، في الدقيقة 17.

وقلب أكرم عفيف، الجناح الأيسر، الطاولة لمصلحة “العنابي” بهدف ثانٍ قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين.

وفي سادس دقائق الشوط الثاني عادت المباراة إلى نقطة الصفر بعد إحراز الجناح علي رضا جهانبخش هدف التعادل 2ـ2 من نقطة الجزاء.

وخطف المهاجم المعز علي هدف الانتصار للمنتخب المضيف، قبل نهاية زمن المباراة الأصلي بـ 8 دقائق.

وشهدت ثالث دقائق الوقت المحتسب بدلًا من الضائع طرد شجاع خليل زادة، مدافع إيران، إثر إعاقته أكرم عفيف، أثناء توجهه منفردًا إلى المرمى.

ومنح الكويتي أحمد العلي، حكم اللقاء، إنذارًا لزادة في بادئ الأمر، قبل إلغائه وإشهار البطاقة الحمراء المباشرة في وجه اللاعب بعد مراجعة الحالة عبر شاشة تقنية VAR.

وحاول المنتخب الإيراني تعديل النتيجة خلال الوقت الضائع الذي امتدّ إلى 16 دقيقة، منها 13 محتسبة، و3 مضافة، لكن لاعبيه تباروا في إهدار الفرص، كما ردّ القائم الأيمن تسديدة خطيرة لجهانبخش.

وسيحتضن ملعب لوسيل في الدوحة المواجهة النهائية بين قطر، والأردن، الذي تجاوز كوريا الجنوبية، الثلاثاء، في دور الـ 4.

وسجّل المحفل القاري نهائيين بين فريقين عربيين من قبل، كان المنتخب السعودي طرفًا في كليهما، أمام الإمارات 1996، والعراق 2007.

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