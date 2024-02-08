ابن حرام .. بالصور.. رانيا يوسف ومدحت صالح وخالد زكي وغيرهم يتعاقدون على مسلسل

احتفل عدد من النجوم بالتعاقد على مسلسل “ابن حرام” منهم رانيا يوسف ومدحت صالح وخالد زكي ونوليا مصطفى ودعاء حاتم واوزوريس والمؤلف خالد الغيطاني والمخرج محمد خضري.

وفي إطار آخر تشارك الفنانة رانيا يوسف من خلال مسلسلها الرمضاني جريمة منتصف الليل، الذي يشارك به مجموعة من الفنانين بجانب رانيا يوسف ومنهم: أحمد عبدالعزيز، محمد عز، محمد مهران، حسني شتا، أحمد جمال سعيد، عفاف شعيب، ومحمد سليمان، صلاح عبدالله، ميار الغيطي، وملك قورة، أحمد منير ومحمد فاروق شيبة، وكريم عبد الغني والعمل من تأليف محمد الغيطي، وإخراج عصام شعبان.

بوابة الأهرام