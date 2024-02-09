كلوب ينتقد تطبيق البطاقة الزرقاء في كرة القدم

انتقد مدرب ليفربول، يورجن كلوب، تطبيق البطاقات الزرقاء في كرة القدم، والتي تنص على طرد اللاعبين لعشر دقائق في المباراة حال ارتكابهم خطأ قويا معتمدا أو من يظهر منهم سلوكا سيئا ضد الحكم، مشيرا إلى أنه لا يتذكر آخر مرة اتخذ فيها مجلس إدارة الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب) «قرارا جيدا».
وقال كلوب خلال مؤتمر صحفي عشية مواجهة بيرنلي السبت عن اقتراح البطاقة الزرقاء من مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «لا تبدو وكأنها فكرة رائعة في هذه اللحظة، ولا أتذكر آخر مرة خرجوا فيها بفكرة رائعة، مع الأخذ في الاعتبار أن عمري الآن 56 سنة».
السياسة الكويتية
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