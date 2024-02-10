ليفربول يعود بعد صدارة مؤقتة للسيتي

تمكن ليفربول من الفوز على ضيفه بيرنلي بنتيجة (3-1) السبت، في إطار منافسات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.أهداف أصحاب الأرض جاءت عن طريق ديوجو جوتا، لويس دياز ونونيز في الدقائق 31، 52 و79.
فيما أحرز دارا أوشي، هدف بيرنلي الوحيد في الدقيقة 45.
وبهذا الانتصار، استعاد ليفربول صدارة الترتيب بوصوله إلى 54 نقطة، فيما توقف بيرنلي عند 13 نقطة في المركز 19.
وتصدر مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ترتيب جدول البطولة مؤقتا، بفوزه على أرضه أمام إيفرتون 2-0، اليوم السبت، في افتتاح الجولة 24.ورفع السيتي رصيده إلى 52 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام ليفربول، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند 19 نقطة في المركز 18، وهو الذي تم حسم 10 نقاط من رصيده بسبب مخالفته قوانين الربح والاستدامة الخاصة بالبريميرليج.
كووورة
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