مانشستر يونايتد يهزم أستون فيلا ويتقدم للمركز السادس

تمكن مانشستر يونايتد من تحقيق فوز مثير على حساب أستون فيلا في عقر داره بنتيجة (2-1)، الأحد، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.ثنائية يونايتد جاءت عن طريق راسموس هويلوند وسكوت ماكتوميناي (ق 17 و86)، فيما أحرز دوجلاس لويز هدف الفيلانز الوحيد (ق 67).

بهذه النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 41 نقطة في المركز السادس، فيما توقف أستون فيلا عند 46 نقطة في المركز الخامس.

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