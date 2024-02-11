آرسنال يهزم وست هام بسداسية تاريخية

سحق آرسنال، مضيفه وست هام يونايتد بنتيجة 6-0، الأحد، في إطار الجولة 24 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.سداسية الجانرز حملت توقيع ويليام ساليبا (32)، بوكايو ساكا (41 من ركلة جزاء و63)، جابرييل ماجالهاييس (44)، تروسارد (45+2) وديكلان رايس (65).
واستعاد آرسنال، المركز الثالث، بعدما رفع رصيده إلى 52 نقطة، بفارق الأهداف وراء مانشستر سيتي الذي يمتلك مباراة مؤجلة.
فيما تجمد رصيد وست هام عند 36 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب البريميرليج.
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