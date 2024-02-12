الأمن السيبراني يوصي بضرورة تحديث نظام التشغيل “أندرويد”

أوصى مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات بضرورة تحديث نظام التشغيل “أندرويد” الخاصة بالأجهزة إلى أحدث إصدار من قبل شركة جوجل، وذلك لتفادي أية اختراقات أو تسريبات للمعلومات والبيانات الشخصية.
وقال مجلس الأمن السيبراني عبر حسابه على منصة إكس: أصدرت شركة غوغل مؤخرًا، تحديثات أمنية لنظام التشغيل أندرويد لسد عدة ثغرات أمنية .
وأنظمة التشغيل التي تضررت هي:
11 و 12 وL12 و 13 و14
صحيفة البيان
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