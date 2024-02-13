أسطورة ليفربول: تشابي ألونسو سيصبح مدرب الريدز

أكد جيمي كاراجر أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، أن تشابي ألونسو المدير الفني الحالي لفريق باير ليفركوزن الألماني، سيكون مدرب الريدز في الفترة المقبلة.

وقال جيمي كارجر في تصريحات صحفية، مساء اليوم الاثنين: تشابي ألونسو سيُصبح مُدربًا لـ ليفربول.

ومن جانبه، أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب رحيله عن تدريب ليفربول بشكل رسمي، في نهاية الموسم الحالي، حيث يرى أنه استنفد جميع طاقته مع الريدز ويحتاج لوقت من أجل الراحة.

من المقرر أن ينتهي عقد المدرب الإسباني تشابي ألونسو مع نادي باير ليفركوزن في شهر يوليو 2026.

ويراقب كل من ريال مديد وليفربول وبايرن ميونخ، المدرب الإسباني تشابي ألونسو، بعد تألقه رفقة باير ليفركزون في الدوري الألماني.

القاهرة 24