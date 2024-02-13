فيلا و82 ألف دولار وسام مكافآت أبطال إفريقيا

كافأت كوت ديفوار لاعبي المنتخب الأول لكرة القدم بالوسام الوطني، إضافةً إلى مبلغٍ مالي، وفيلا سكنية لكل واحدٍ منهم بعد الفوز بلقب كأس أمم إفريقيا، خلال استقبال الحسن وتارا، رئيس البلاد، لهم بالقصر الرئاسي في أبيدجان.
وتغلَّب المنتخب الإيفواري على نظيره النيجيري، الأربعاء، في النهائي 2ـ1، ليرفع رصيده إلى ثلاثة ألقابٍ في البطولة القارية، بعد أن كاد يودِّعها من دور المجموعات.
وحصل كل لاعب على 82 ألف دولار، وفيلا بالقيمة ذاتها، فيما نال المدرب إيميرس فاييه 100 ألفٍ إثر إحداثه تغييرًا كبيرًا في المنتخب عقب إقالة الفرنسي جان لوي جاسيه بعد الهزيمة الثقيلة 0ـ4 أمام غينيا الاستوائية في دور المجموعات.
وقال الرئيس واتارا مخاطبًا اللاعبين خلال مراسم الاستقبال: «لقد جلبتم السعادة لجميع الإيفواريين. تهانينا».
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